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Бойовики "Хезболли" атакували Тель-Авів (фото, відео)

Бойовики "Хезболли" атакували Тель-Авів (фото, відео)

Атака на Тель-Авів 6 листопада / Колаж

Уламки ракети впали на територію аеропорту Бен-Гуріон.

Бойовики терористичного угруповання "Хезболла" атакували ракетами Тель-Авів вдень 6 листопада.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ.

Ліванське терористичне угруповання "Хезболла" угруповання здійснило масовану атаку на Тель-Авів. Одна з ракет впала в районі аеропорту Бен-Гуріон.

Затримано два рейси через падіння уламків ракети поблизу аеропорту.

"Хезболла вирішила привітати з обранням Трампа ракетним салютом. Це прилетіло в Раанану. Ще прилетіло на територію аеропорту. Є затримки вильотів-прильотів. У нас новий міністр оборони, ось, саме час відзначитись", – прокоментував атаку ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер.

На опублікованих у Мережі фото видно дим та вирву в районі аеропорту. Із припаркованого авто стирчить, ймовірно, уламок ракети.

Наслідки атаки на Тель-Авів 6 листопада / Фото: телеграм-канал Сергія Ауслендера / ©
Наслідки атаки на Тель-Авів 6 листопада / Фото: телеграм-канал Сергія Ауслендера
Атака
Атака "Хезболли" на Тель-Авів / Фото з Мережі
Атака
Атака "Хезболли" на Тель-Авів / Фото з Мережі

"Хезболла" атакувала ракетами Тель-Авів

"Хезболла" атакувала ракетами Тель-Авів

Нагадаємо, напередодні на півдні Лівану ізраїльська армія ліквідувала командира ракетного підрозділу угруповання "Хезболли" Джафара Хадера Фаура.

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