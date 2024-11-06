Боевики "Хезболлы" атаковали Тель-Авив (фото, видео)

Боевики террористической группировки "Хезболла" атаковали ракетами Тель-Авив днем 6 ноября.

Об этом сообщает израильские СМИ.

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" совершила массированную атаку на Тель-Авив. Одна из ракет упала в районе аэропорта Бен-Гурион.

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Задержаны два рейса из-за падения обломков ракеты вблизи аэропорта.

"Хезболла решила поздравить с избранием Трампа ракетным салютом. Это прилетело в Раанану. Еще прилетело на территорию аэропорта. Есть задержки вылетов-прилетов. У нас новый министр обороны, вот, самое время отличиться", – прокомментировал атаку израильский военный журналист Сергей Ауслендер.

На опубликованных в Сети фото виден дым и воронка в районе аэропорта. Из припаркованного авто торчит, вероятно, обломок ракеты.

Последствия атаки на Тель-Авив 6 ноября/Фото: телеграм-канал Сергея Ауслендера

Атака "Хезболлы" на Тель-Авив/Фото из Сети

Атака "Хезболлы" на Тель-Авив/Фото из Сети

"Хезболла" атаковала ракетами Тель-Авив

Напомним, накануне на юге Ливана израильская армия ликвидировала командира ракетного подразделения группировки "Хезболла" Джафара Хадера Фаура.

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