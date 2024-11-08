В Амстердаме устроили еврейские погромы: много раненых (видео)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил два экстренных рейса для эвакуации граждан страны из города.

В Амстердаме вечером 7 ноября люди с палестинскими флагами устроили жестокие нападения на израильтян-болельщиков "Маккаби Тель-Авив" после футбольного матча между "Маккаби" и "Аяксом". В результате погрома ранены десятки человек.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Местные власти и МИД Израиля сообщили, что в настоящее время десять израильтян получили ранения во время погрома в Амстердаме, а консулы сейчас обыскивают больницы. Три человека считаются пропавшими без вести.

Среди пропавших без вести – 33-летний израильтянин болгарского происхождения Гай Авидор, приехавший на игру из Лондона. Семья парня обратилась к общественности с просьбой помочь найти его.

Власти заявляют, что ситуация уже успокоилась, а израильтянам приказано спрятаться на месте. В нидерландской полиции сообщили, что в настоящее время арестованы 57 человек.

Кадры, циркулирующие в социальных сетях, показывают, как болельщиков избивают, преследуют с ножами, и они едва избегают наезда транспорта. Для реагирования на нападавших была отправлена полиция. Была по крайней мере одна попытка похищения израильтянина, и многие забаррикадировались в магазинах и постройках.

Посольство Израиля в Нидерландах работает над переселением израильтян в безопасное место.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован об инциденте и направил два спасательных самолета для помощи гражданам страны. ЦАХАЛ координирует спасательную миссию и отправляет грузовой самолет и два самолета из эскадрильи "Геркулес" с медицинскими и спасательными группами.

Офис премьер-министра заявил, что Нетаньяху воспринимает "ужасный инцидент с особой серьезностью", он призвал правительство Нидерландов и силы безопасности принять "решительные и быстрые меры против участников беспорядков".

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф написал в соцсети X, что он "с ужасом" следил за новостями из Амстердама: "Совершенно неприемлемые антисемитские нападения на израильтян".

Совет национальной безопасности объявил новое предупреждение израильтянам и евреям в Нидерландах: "Избегайте передвижения на улице и закрывайтесь в гостиничных номерах. Следует избегать экстернализации израильских и еврейских символов".

Подробности инцидента и реакция властей

На нескольких видео видно, как израильтяне прыгают в каналы во избежание нападений. На одном видео видно, как мужчину повалили ногой на землю, а он выкрикивает: "Я не еврей".

"Я позвонил своему другу, и мне ответил голос на арабском", – сказал один мужчина.

Эти нападения произошли лишь через несколько часов после того, как страна отметила 86-ю годовщину "Хрустальной ночи".

Израильские болельщики сообщили журналисту, что, по их мнению, нападение было спланировано заранее. Полиция оставила болельщиков "Маккаби Тель-Авив" и не обеспечила сопровождение с момента, когда они садились в поезда и направлялись в отели.

"Нидерландская полиция продала нас, чтобы арабы нас линчевали", – сказал один болельщик после того, как избежал нападения и прибыл в аэропорт Амстердама раненым и окровавленным.

"Это похоже на спланированный и организованный погром в Амстердаме", — написал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"В эти моменты арабы свирепствуют и жестоко избивают израильских туристов способом, который кажется опасным для жизни. Я призываю всех, кто может, действовать любыми способами, чтобы спасти свои жизни. Проснитесь", – добавил Беннет.

Один из болельщиков рассказал, что нападавшие наехали на него и достали нож.

"Мы попали в засаду… Полиция нас бросила. Каждый четвертый, кто идет по улице, – мусульманин, пришедший напасть на евреев".

МИД Израиля заявил, что "ужасные сцены из Амстердама" перекликаются с "самой темной историей Европы":

"Минувшей ночью в Амстердаме после матча против "Аякса" сотни болельщиков израильского "Маккаби Тель-Авив" попали в засаду и подверглись жестокому нападению. Накануне "Хрустальной ночи", когда евреи в нацистской Германии подверглись жестоким нападениям, ужасно наблюдать антисемитское насилие на улицах Европы еще раз".

В Амстердаме произошли жестокие нападения на израильтян

К слову, на конуне боевики террористической группировки "Хезболла" атаковали ракетами Тель-Авив. Одна из ракет упала в районе аэропорта Бен-Гурион.

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