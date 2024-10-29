Иран казнил гражданина Германии: Берлин уже готовит "серьезные последствия"

В понедельник, 28 октября, в Иране казнили гражданина Германии и Ирана Джамшида Шармахда, обвиненного в причастности к теракту 2008 года.

Об этом сообщает DW.

69-летний Шармахд, проживавший в Калифорнии, был приговорен к смертной казни в феврале 2023 года. Его обвинили в организации нападения на мечеть в Шираге, в результате которого погибли 14 человек. Кроме того, иранские власти обвинили его в контактах с ФБР, ЦРУ и израильским Моссадом.

По данным правозащитников, в 2020 году Шармахда угнали в Дубае и перевезли в Иран. Amnesty International заявила о "крайне несправедливом" суде над ним — мужчине отказали в праве на независимого адвоката.

Дочь Шармахда, Газель, возглавила борьбу, призывая спасти его от смертной казни. Германия, ЕС и другие также призвали отменить смертный приговор. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила "убийство" лица с двойным гражданством "самыми решительными словами".

"Джамшид Шармад был похищен из Дубая в Иран, годами удерживался без справедливого суда, а теперь убит", — сказала она, добавив, что посольство Германии в Тегеране и ее министерство упорно работают над его делом, в частности посылая высокопоставленным должностным лицам высокие делегации в Тегеран.

"Мы неоднократно давали понять Тегерану, что казнь гражданина Германии будет иметь серьезные последствия", — сказала она в онлайн-посте, не уточняя следующих шагов Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц также "самым решительным образом" осудил казнь Шармада, назвав это "скандалом".

"Джамшиду Шармаду даже не дали возможности защитить себя в суде от выдвинутых против него обвинений", — написал Шольц на X. "Правительство Германии неоднократно и активно поддерживало господина Шармада. Я выражаю глубокое соболезнование его семье".

Ранее в понедельник лидер консервативной оппозиции Фридрих Мерц назвал казнь "отвратительным преступлением" и заявил, что судебный процесс был "насмешкой" над международными правовыми стандартами.

"Иранский режим снова продемонстрировал свой бесчеловечный характер", — сказал Мерц. "Я призываю федеральное правительство [Германии] отреагировать решительно. Подход "тихой дипломатии" с Ираном провалился. Иранский посол должен быть выслан. Необходимо снизить дипломатические отношения до уровня временного поверенного в делах".

Мерц также призвал Германию добиваться усиления европейских санкций против Ирана и сказал, что двусторонний подход Германии к Ирану в последние годы основывался на идее сотрудничества Тегерана: "Эта иллюзия должна быть развеяна позже после казни гражданина Германии в незаконном процессе", — сказал он.

Напомним, издание AP ранее сообщило, что Россия и Иран могут попытаться спровоцировать насильственные протесты в США после президентских выборов в ноябре. Цель – усилить раскол, подвергнуть сомнению результаты выборов и усложнить передачу президентской власти.

Читайте также: