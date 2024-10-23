Россия и Иран готовят протесты с насилием в США после выборов – разведка

Отмечается, что РФ, вероятно, попытается разжечь протесты в Штатах, вне зависимости от того, кто выиграет выборы.

Россия и Иран могут попытаться спровоцировать насильственные протесты в США после президентских выборов в ноябре. Цель – усилить раскол, подвергнуть сомнению результаты выборов и усложнить передачу президентской власти.

Об этом сообщает AP со ссылкой на предупреждение от должностных лиц разведки в рассекреченной записке.

В опубликованной офисом директора национальной разведки США записке говорится, что Россия и Иран могут поддерживать насильственные протесты или самостоятельно тайно организовывать мероприятия или поощрять к участию в запланированных мероприятиях местные группы. Целью было бы усилить раскол, подвергнуть сомнению результаты выборов и усложнить передачу президентской власти.

Также читайте Может ли Трамп снова стать президентом США: Politicо назвало четыре сценария

По информации из записки, в январе российская военная разведка пыталась завербовать гражданина США для организации протестов на его родине. Американец, возможно, не знал, что контактировал с российскими агентами.

США впервые обвинили иранское правительство в скрытой поддержке протестов против американской помощи Израилю во время войны в Газе. Разведка узнала, что связанные с Ираном лица предложили покрыть расходы на поездку на протесты в Вашингтоне.

По словам чиновников, в этом году существует больший риск того, что один из противников США может оказать содействие политическому насилию после выборов. Все потому, что официальные лица Ирана и РФ теперь лучше понимают сложный процесс, используемый Штатами для сертификации голосования.

Отмечается, что особенно рискованным является период между днем выборов и инаугурацией нового президента, поскольку иностранные противники и внутренние экстремисты могут попытаться сорвать сертификацию выборов, используя обманчивые утверждения или невинные нарушения. Беспокойство по поводу безопасности уже побудило работников избирательных участков в некоторых общинах установить пуленепробиваемое стекло и тревожные кнопки.

Опасения политического насилия выросли на фоне беспокойства по поводу расширения поляризации и роста недоверия – тенденции, которую противники США пытались ускорить, используя онлайн-дезинформацию и пропаганду. Кроме планов повлиять на результат выборов, чиновники говорят, что Россия и Иран, а также Китай хотят подорвать единство Америки, распространяя ложные и обманчивые заявления о выборах, голосовании и острых вопросах, таких как иммиграция, экономика или федеральная реакция на последние ураганы.

Читайте главные новости дня:

Автор статьи отметил, что для России, которая стремится уменьшить поддержку Украины, это означает предпочтение кандидату от республиканцев Дональду Трампу, который хвалил президента РФ Владимира Путина и критиковал НАТО.

В то же время Иран пытался нанести вред кампании Трампа путем дезинформации и взлома электронной почты его кампании. Иранские лидеры ранее обещали отомстить Тромпу за то, что его администрация прекратила ядерное соглашение со страной, возобновила санкции и приказала убить иранского генерала Касема Сулеймани.

"Россия, вероятно, попытается разжечь протесты в США, независимо от того, кто выиграет Белый дом, заявил представитель офиса директора национальной разведки, который проинформировал журналистов во вторник на условиях анонимности. Официальные лица заявили, что ожидают, что ответ России будет более агрессивным, если Харрис победит Трампа", – говорится в публикации.

Кроме того, Китай также распространял дезинформацию, которая должна была ввести в заблуждение и запутать американцев. Однако представители разведки говорят, что у них нет признаков того, что Пекин постарается поощрять жесткие протесты. Сотрудники разведки США и частные аналитики сходятся во мнении, что Пекин не выражал существенного предпочтения относительно кандидатов в президентской гонке.

Чиновники также предупредили, что желающие вмешаться в выборы группы могут использовать угрозу насилия на участках, чтобы не дать определенным группам избирателей проголосовать. Похожее случилось в 2020 году, когда иранские хакеры выдавали себя за членов ультраправой организации Proud Boys и посылали электронные письма с угрозами избирателям от Демократической партии.

Россия, Китай и Иран отвергли заявления, что они стремятся вмешаться в выборы в США. Представитель миссии Ирана в ООН указал на прошлые заявления, в которых отрицается намерение вмешиваться в американскую политику. Представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что заявления официальных лиц США относительно китайской дезинформации "наполнены вредоносными спекуляциями против Китая". Сообщение, оставленное в посольстве России, не было немедленно возвращено 22 октября.

К слову, Трамп впервые опередил Харрис в прогнозах результатов выборов 2024 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.