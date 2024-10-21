Трамп опередил Харрис в предвыборных прогнозах: какие ставки

Изменения в прогнозах связаны с улучшением показателей Трампа в ряде ключевых штатов.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов Камалу Харрис в прогнозах относительно результатов выборов 2024 года.

Об этом сообщает The Hill.

Так, согласно прогнозам, шансы Трампа на победу в президентских выборах составляют 52%, а шансы Харрис – 42%.

Заметим, что с конца августа прогнозы указывали на преимущество Харрис. Ее шансы колебались в пределах 54-56%. В то время как шансы Трампа на тот момент составляли от 44% до 46%.

Однако с началом октября расклад сил начал меняться. До 17 октября прогнозировались равные шансы на победу обоих кандидатов, а уже через три дня республиканец вырвался вперед.

Отмечается, что такие изменения в прогнозах связаны с улучшением показателей Трампа в ряде ключевых штатов, таких как Висконсин и Мичиган, где раньше небольшое преимущество было у Харрис. Кроме того, республиканец уже имел небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Решающими в определении результата президентских выборов 2024 года считаются семь"колеблющихся" штатов. В частности, к ним относится и Пенсильвания, которая остается единственным штатом, где преимущество на стороне Харрис.

Результаты опросов остаются в пределах статистической погрешности. Это сохраняет непредсказуемость президентской гонки и возможность изменений в любой момент.

Напомним, по состоянию на конец сентября Харрис опережала Трампа в шести ключевых штатах на 7%.

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