Трамп випередив Гарріс у передвиборчих прогнозах: які ставки

Зміни у прогнозах пов'язані з покращенням показників Трампа у низці ключових штатів.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп уперше випередив кандидатку від демократів Камалу Гарріс у прогнозах щодо результатів виборів 2024 року.

Про це повідомляє The Hill.

Так, відповідно до прогнозів, шанси Трампа на перемогу у президентських виборах становлять 52%, а шанси Гарріс – 42%.

Зауважимо, що від кінця серпня прогнози вказували на перевагу Гарріс. Її шанси коливалися в межах 54-56%. Тоді як шанси Трампа на той момент становили від 44% до 46%.

Проте з початком жовтня розклад сил почав змінюватися. До 17 жовтня прогнозувалися рівні шанси на перемогу обох кандидатів, а вже через три дні республіканець вирвався вперед.

Зазначається, що такі зміни у прогнозах пов'язані з покращенням показників Трампа у низці ключових штатів, як-от Вісконсин і Мічиган, де раніше невелику перевагу мала Гарріс. Крім того, республіканець уже мав невелику перевагу в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні.

Вирішальними у визначенні результату президентських виборів 2024 року вважаються сім штатів, що "вагаються". Зокрема, до них належить і Пенсильванія, яка залишається єдиним штатом, де перевага на боці Гарріс.

Результати опитувань залишаються в межах статистичної похибки. Це зберігає непередбачуваність президентських перегонів і можливість змін у будь-який момент.

Нагадаємо, станом на кінець вересня Гарріс випереджала Трампа у шести ключових штатах на 7%.

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