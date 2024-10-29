В белой рубашке и жакете: княгиня Шарлин на спортивном мероприятии в Монако

Ее Светлость, как почетный президент Специальной Олимпиады Монако с 2012 года, приняла участие в церемонии открытия "Европейской встречи по плаванию", носящей ее имя.

На мероприятие 46-летняя княгиня Шарлин приехала в белой рубашке, клетчатом удлиненном пиджаке теплого кофейного цвета и брюках с поясом на талии. Белокурые волосы Шарлин были уложены на одну сторону, а на лице был легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.

В Instagram монакской княжеской семьи поделились снимками с мероприятия.

(листайте фото вправо)

Напомним, недавно мы показывали вам образ княгини Шарлин из повседневной жизни.

Читайте также:

Княгиня Монако Шарлин - красивые наряды супруги Альбера II (14 фото)