В белой рубашке и жакете: княгиня Шарлин на спортивном мероприятии в Монако

Княгиня Монако Шарлин посетила новое рабочее мероприятие.
Ее Светлость, как почетный президент Специальной Олимпиады Монако с 2012 года, приняла участие в церемонии открытия "Европейской встречи по плаванию", носящей ее имя.
На мероприятие 46-летняя княгиня Шарлин приехала в белой рубашке, клетчатом удлиненном пиджаке теплого кофейного цвета и брюках с поясом на талии. Белокурые волосы Шарлин были уложены на одну сторону, а на лице был легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.
В Instagram монакской княжеской семьи поделились снимками с мероприятия.
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Напомним, недавно мы показывали вам образ княгини Шарлин из повседневной жизни.
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