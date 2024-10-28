С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение.

С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение.

К какой дате в Украине объявлена мобилизация

Президент Зеленский внес в Совет законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

Это может стать 13-м продолжением военного положения и мобилизации с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Проверка военных документов

Во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетный документ. На сегодня существует две его формы – бумажная и электронная.

Бумажный военно-учетный документ – это удостоверение о приписке к участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Базовая военная подготовка

Кроме того, вместо срочной службы для граждан в Украине от 1 сентября 2025 введут базовую военную подготовку (БЗИН).

Ее должны пройти все мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, то есть те, кто еще не подлежит мобилизации. Женщины – по желанию. В то же время, можно будет самостоятельно выбрать год для ее прохождения.

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