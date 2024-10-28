Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан.
До якої дати в Україні оголошена мобілізація
Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.
Це вже може стати 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Перевірка військових документів
Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-обліковий докумет. Станом на зараз існує дві його форми – паперова й електронна.
Паперовий військово-обліковий документ – це посвідчення про приписку до дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Базова військова підготовка
Крім того, замість строкової служби для громадян в Україні від 1 вересня 2025 року запровадять базову військову підготовку (БЗВП).
Її повинні пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років, тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації. Жінки – за бажанням. Водночас можна буде самостійно обрати рік для її проходження.
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