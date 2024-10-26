Мобілізація в Україні: хто зі студентів має право на відстрочку

Мобілізація в Україні триває. Однак, певні категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку. Зокрема, студенти. Проте і на студентській лаві можуть чекати “сюрпризи” мобілізаційного законодавства.

Про те, які документи студент повинен мати, якщо його зупинять працівники ТЦК, кого зі студентів таки можуть призвати до війська та чи діє відстрочка під час академічної відпустки, розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Хто має право на відстрочку

Згідно з мобілізаційним законодавством України, студенти мають право на відстрочку під час воєнного стану, однак є винятки.

Право на відстрочку мають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. При цьому вони мають здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень у послідовності.

Також читайте Мобілізація без ТЦК: у Міноборони повідомили про ефективний механізм

Також право на відстрочку мають докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Порядок визначення навчальними закладами послідовності здобуття освіти студентами визначений Інструкцією МОН. Нею встановлюється певний алгоритм внесення відповідних відомостей в реєстр про попереднє та поточне навчання, відомості зарахування та про відрахування з попередніх закладів освіти, про перерву в навчанні, поновлення на навчанні чи переведення, розповіла ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

“На підставі них формується електронна довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) з висновком про наявне порушення послідовності поточного навчання. У довідці вказується “Ні, порушує” або про відсутність порушення — “Так, не порушує”, - пояснила вона.

Хто не має права на відстрочку

Здобувач освіти, який буде вважатися таким, що порушує послідовність освіти, відповідно втрачає право на відстрочку.

Йдеться про такі випадки:

якщо має диплом фахового молодшого бакалавра та вступив для здобуття освіти рівня кваліфікованого робітника (тобто спустився на рівень нижче);

з наявним дипломом магістра вступив для здобуття освіти за іншою спеціальністю на бакалавра чи магістра;

був раніше відрахований під час здобуття освіти та заново вступив на той самий рівень здобуття освіти (замість поновлення на навчанні).

Також втрачають право на відстрочку студенти іноземних закладів освіти.

Іноземні заклади освіти не мають української ліцензії та не здійснюють освітню діяльність в Україні, отже і не мають доступу до ЄДЕБО. А тому сформувати довідку здобувача освіти з відомостями про дотримання умов послідовності поточної освіти для них неможливо.

Чи мобілізують під час академвідпустки

Академічна відпустка є перериванням освіти, яка передбачає призупинення прав та обов'язків здобувача освіти, виконання ним індивідуального навчального плану. Інформація про факт надання академічної відпустки також вноситься до ЄДЕБО.

Статус здобувача освіти академічна відпустка не скасовує, але є роз'яснення МОН та позиція ТЦК та СП, що здобувач освіти на цей період втрачає право на відстрочку.

Студент, який пішов в академвідпустку у зв’язку із тяжкою хворобою, що потребує тривалого лікування, формально може втратити підставу для відстрочки саме як студент, але він буде мати підставу для відстрочки за висновком ВЛК.

Чи мобілізують під час вступу на магістратуру

З моменту після отримання диплому бакалавра до моменту зарахування навчальним закладом здобувача освіти на магістратуру проходить певний час — місяць-два. Тому для ТЦК та СП відсутність довідки здобувача освіти з ЄДЕБО є підставою для призову військовозобов’язаного на військову службу в цей період.

Особа є абітурієнтом чи вступником, але не здобувачем освіти. Отже, довідка з ЄДЕБО не буде відображати інформацію здобувача освіти про поточне навчання, поки не буде наказу про зарахування.

Які документи студент має носити з собою

Про надану відстрочку ТЦК та СП видає студенту довідку та вносить до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів “Оберіг” відповідні відомості.

Дані про відстрочку та строк дії відстрочки підтягується також в “Резерв+”. Для студентів, які мають застосунок достатньо надати під час перевірки електронний військово-обліковий документ (“ВОД”), згенерований в “Резерв+”.

Ті, хто не має електронного “ВОД”, можуть надати військовий квиток або приписне старого зразка чи нового зразка (після 16.05.2024р.) з відповідними відмітками та довідку про надану відстрочку від ТЦК та СП.

Заборона мобілізації до 25 років

Верховна Рада схвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних". Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Обговорення цієї ініціативи тривало майже п'ять місяців. Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який забороняє мобілізацію обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років. Раніше їх могли призивати на військову службу. Нагадаю, що в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус "призовників".

Також читайте Скільки людей може призвати Україна: демографиня про мобілізаційний ресурс

Проте з "обмежено придатними", які молодші за 25 років, вийшла колізія. Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобов'язані, а не призовники, також підлягали мобілізації.

Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Щодо них не діє норма про “мобілізацію від 25 років”.

Як приклад можна навести недавній інцидент на Закарпатті. В Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК зі свого боку пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, тому підлягає мобілізації.

Призов без ТЦК

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

Командир військової частини зможе самостійно надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Облік через “Резерв+”

Ще одне нововведення стосується призовників, яким виповнилося 17 років. Вони мають стати на облік через “Резерв+” або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф.

Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроєкт уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді.

Також читайте Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів

Також пропонується виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, бізнес та заклади освіти щороку зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Натомість подання відомостей покладається на призовника.

Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв+. В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру “Обері”» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що перебувають за кордоном, перевірятиметься через взаємодію із ДМС. Тобто, дані з Демографічного реєстру потраплять до реєстру “Оберіг” автоматично і для цього не потрібно буде, аби ТЦК вносило їх “вручну”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МОБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: хто зі студентів має право на відстрочку?"

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують звільнити в запас чоловіків віком 18-25 років, які мали статус "обмежено придатний" і яких мобілізували до армії під час дії воєнного стану.

Читайте також: