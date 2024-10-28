Як вберегти техніку під час тривалих відключень світла: ефективні поради

Техніку під час відключень світла чи навіть блекаутів можна врятувати.

Українців попередили, що відключення світла взимку можуть тривати до 14-16 годин. Це, своєю чергою, може призвести до пошкодження електронних пристроїв та побутової техніки. Однак, знаючи дієві способи, можна захистити свої гаджети та техніку.

Як мінімізувати ризики пошкодження техніки під час відключень електроенергії - розповідаємо далі.

Джерела безперебійного живлення

Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) є одним з найефективніших засобів захисту техніки. Вони дають можливість безпечно вимкнути пристрої та зберегти важливі дані. ДБЖ рекомендовано для комп'ютерів, мережевого обладнання, а також телевізорів та аудіосистем.

Захисні присторої від перенапруги

Захисні пристрої від перенапруги (розрядники) можуть захистити техніку від різких стрибків напруги, які можуть виникнути під час відновлення електропостачання. Вони автроматично відключають живлення у разі небезпечного підвищення напруги, запобігаючи тим самим пошкодженню підключених пристроїв.

Плануйте завчасно використання потужної техніки

Знаючи графік відключення елетроенергії, спробуйте організувати роботу потужної техніки (пральна машина, посудомийка, обігрівачі) у періоди, коли електроенергія є стабільною. Це допоможе уникнути раптового вимкнення під час роботи пристроїв, що може призвести до їхнього пошкодження.

Акумуляторні пристрої

Акумуляторні пристрої підійдуть (power bank) та акумуляторні лампи, можуть забезпечити тимчасове живлення під час відключень. Це особливо корисно для підтримання зв'язку та забезпечення мінімального освітлення у випадку тривалих перебоїв.

Резервне копіювання даних

Резервне копіювання даних важливе для комп'ютерної техніки. Відключення електроенергії можуть призвести до втрати важливої інформації, тому зберігання копій на зовнішніх носіях або у хмарному сховищі є доцільним заходом.

Стан електропроводки

Проблеми з електропроводкою можуть призвести до несподіваних відключень та перенапруги. Регулярна перевірка стану електропроводки та розеток допоможе запобігти можливим пошкодженням техніки.

Нагадаємо, що прифронтова Запорізька область може бути без електроенергії взимку. Влада закуповує генератори та когенераційні установки.

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