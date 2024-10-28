Стало відомо, хто виконуватиме функції центральної МСЕК

За інформацією у повідомленні, інститут розташований в Дніпрі.

Функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Як повідомила пресслужба міністерства, відповідний наказ підписав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

В МОЗ зазначили, що саме на платформі цього інституту впродовж 2024 року формувалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей.

Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ.

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський після засідання Ради з нацбезпеки ухвалив рішення про ліквідацію МСЕК, які допрацюють до 31 грудня, а потім зникнуть. Рішення з'явилось після затримання глави Хмельницької обласної медкомісії Тетяни Крупи, в якої вдома виявили 6 млн дол. та запідозрили у неправомірній вигоді.

Після цього у ЗМІ повідомили про майже 50 прокурорів, які отримали інвалідність за часів Крупи і отримували додаткові кошти на пенсії. Згодом очільник СБУ Василь Малюк відзвітував про виявлення майже 70 фальсифікованих висновків, ухвалених в МСЕК.

Кількість і масштаби корупційних скандалів з посадовцями медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) зростають. У фахівців зі скромними зарплатами правоохоронці знаходили мільйони доларів готівкою, дорогі прикраси, автомобілі. За підсумками розслідувань часто з'ясовувалося, що працівники МСЕК володіють розкішною нерухомістю в Україні та за кордоном.

Показовим прикладом корупційної кругової поруки в медичній сфері стала Хмельницька область. Спочатку очільницю обласної МСЕК Тетяну Крупу та її сина, очільника місцевого Пенсійного фонду, викривають на незаконному збагаченні. Далі з'ясовується, що Крупа оформила інвалідність 49 прокурорам Хмельницької області. Після скандалу з прокурорами звільняється за власним бажанням очільник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, а згодом — і генеральний прокурор України Андрій Костін.

Нагадаємо, від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій (ВЛК).

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