Актор із серіалу "Свати" трагічно загинув у ДТП

Він родом із Севастополя, але після окупації залишився в Криму.

Актор родом з Криму Максим Шпаковський, який знімався в серіалі "Свати", трагічно загинув в ДТП.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Зазначається, що життя актора обірвалося у віці 48 років внаслідок ДТП. В аварію Шпаковський потрапив 25 жовтня у Севастополі. Актор опинився в лікарні з численними травмами, але вони виявилися несумісні з життям, і серце артиста зупинилося.

Максим Шпаковський / Фото: www.kino-teatr.ru

До слова, Максим Шпаковський родом із Криму, а саме з Севастополя. На півострові актор здобув освіту та працював у театрі. Коли Росія анексувала Крим, Максим Шпаковський не покинув Крим, а залишився й далі там жити. Очевидно, актор підтримував війну в Україні.

В його фільмографії є чимало ролей у різних картинах, зокрема й пропагандистських. Так, він грав у скандальному фільмі РФ "Пригрів", де показувалася війна на Донбасі через призму путінської пропаганди. У скандальній стрічці героїзували окупантів та просували російські наративи про "утиски російськомовних" і "американських найманців на Донбасі".

Максим Шпаковський / Фото: www.kino-teatr.ru

У серіалі "Свати", де теж свого часу знялося чимало російських акторів, які зараз активно підтримують війну в Україні, Шпаковський зіграв роль рекетира у четвертому сезоні.

Нагадаємо, нещодавно український співак Богдан Сташків загинув у ДТП. Тим часом приятель артиста та дружина, які перебували в авто, потрапили до реанімації.

У ДТП загинув народний артист Богдан Сташків - подробиці трагедії

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