Актер из сериала "Сваты" трагически погиб в ДТП

Он родом из Севастополя, но после оккупации остался в Крыму.

Актер родом из Крыма Максим Шпаковский, который снимался в сериале "Сваты", трагически погиб в ДТП.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Отмечается, что жизнь актера оборвалась в возрасте 48 лет в результате ДТП. В аварию Шпаковский попал 25 октября в Севастополе. Актер оказалася в больнице с многочисленными травмами, но они оказались несовместимы с жизнью, и сердце артиста остановилось.

Максим Шпаковский / Фото: www.kino-teatr.ru

К слову, Максим Шпаковский родом из Крыма, а именно из Севастополя. На полуострове актер получил образование и работал в театре. Когда Россия аннексировала Крым, Максим Шпаковский не покинул Крым, а остался и дальше там жить. По всей видимости, актер поддерживал войну в Украине.

На его счету есть немало ролей в разных картинах, в том числе пропагандистских. В частности, он играл в скандальном фильме РФ "Солнцепек", где показывалась война на Донбассе через призму путинской пропаганды. В скандальной ленте героизировали оккупантов и продвигали российские нарративы о "притеснениях русскоязычных" и "американских наемниках на Донбассе".

Максим Шпаковский / Фото: www.kino-teatr.ru

В сериале "Сваты", где тоже в свое время снялось немало российских актеров, которые сейчас активно поддерживают войну в Украине, Шпаковский сыграл роль рэкетира в четвертом сезоне.

Напомним, недавно украинский певец Богдан Сташкив погиб в ДТП. Тем временем приятель артиста и жена, которые тоже находились в авто, попали в реанимацию.

В ДТП погиб народный артист Богдан Сташков – подробности трагедии

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