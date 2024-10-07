В ужасной автокатастрофе погиб 67-летний украинский певец Богдан Сташкив

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП.

Трагедия произошла сегодня, 7 октября. Об этом сообщил друг погибшего исполнителя Игорь Сачко в Facebook. По его словам, Богдан ехал на встречу с семьей в Закарпатье. Однако, к сожалению, не справился с управлением и погиб вместе с другом. К тому же, с ними в салоне находилась жена артиста. За ее жизнь врачи до сих пор борются в реанимации.

"В ужасном ДТП на трассе в Закарпатье погиб народный артист Украины, талант, певец от Бога и для украинского народа – Богдан Сташкив... Вместе с соседом/товарищем... Жена в реанимации. Ехал на встречу с приехавшей из Канады сестрой...", – написал товарищ Богдана Сташкива.

Богдан Сташкив

Печальное известие уже подтвердил городской совет Тисменицы, где народный артист при жизни работал директором Дома культуры и был заведующим отделом культуры. На своей странице в Facebook община сообщила, что ДТП произошло в Мукачевском районе возле села Нижние Ворота. Правоохранительные органы установили, что 67-летний певец не справился с управлением авто, выехал на обочину и перевернулся на крышу.

Богдан Сташкив

Богдан Сташкив

"В автокатастрофе погиб Богдан Сташкив, Народный артист Украины. Сташкив Богдан Михайлович родился 21 августа 1957 года в с. Дички Рогатинского района. Окончил Ровенский институт культуры и юридический факультет Львовского государственного университета. Работал директором Дома культуры в г. Тисменица, заведующим Тисменицким отделом культуры. Был обладателем многочисленных наград. Занимался благотворительной деятельностью, в частности, провел немало концертов в поддержку ВСУ. Тисменицкий городской совет выражает искренние слова соболезнования родным и близким исполнителя!", - говорится в сообщении Тисменицкого городского совета.

Богдан Сташкив

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