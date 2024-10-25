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Болезни, освобождающие от мобилизации: полный список

Болезни, освобождающие от мобилизации: полный список

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Обновленный о мобилизации ужесточает правила призыва военнообязанности.

В Украине продлили военное положение до 9 ноября. В настоящее время призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у определенной категории людей есть отсрочка по состоянию здоровья.

Какие болезни освобождают от призыва – читайте дальше.

Согласно приказу № 262 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" ВЛК может классифицировать военнообязанных по следующим категориям:

  • пригодны к службе;
  • пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
  • временно непригодны – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей
  • временно непригодны.

Какие болезни освобождают от мобилизации

  • Инфекционные заболевания
  • Новообразование
  • Болезни крови и кроветворных органов
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ
  • Расстройства психики и поведения
  • Болезни нервной системы
  • Болезни глаза и придаточного аппарата
  • Болезни уха
  • Болезни системы кровообращения
  • Болезни органов дыхания
  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
  • Болезни мочеполовой системы
  • Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин
  • Другие болезненные проявления

Инфекционные заболевания

Полностью непригодными к военной службе признаются лица, которым установлен диагноз:

  • инфекционные и вирусные болезни и их последствия, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению;
  • активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;
  • активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;
  • все формы хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем;
  • болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией.

Новообразование

  • первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

  • быстро и медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелом);

  • доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

  • все виды анемий;
  • нарушение свертывания крови;
  • пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
  • геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
  • агранулоцитоз;
  • болезни селезенки;
  • нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ

  • болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
  • сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
  • патологии других эндокринных желез;
  • истощение вследствие недостаточного питания;
  • ожирение;
  • функциональная гипербилирубинемия;
  • липоматоз и т.д.

Расстройства психики и поведения

  • все виды деменции; органический амнестический синдром;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
  • ндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
  • невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
  • резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
  • расстройства повадок и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

  • воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
  • прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
  • эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
  • болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.

Болезни глаза и придаточного аппарата

  • выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
  • резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
  • глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
  • остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
  • слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни уха и сосцевидного отростка

  • стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
  • двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
  • глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
  • двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
  • тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения; сердечную недостаточность II-Б-III стадии;

  • гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
  • цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);
  • болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
  • болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
  • приобретенный артериовенозный свищ;
  • наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
  • болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания

  • стенозы гортани;
  • парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
  • тяжелая форма спастической дисфонии;
  • хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
  • болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
  • хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);
  • тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

  • челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
  • болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
  • неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
  • другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
  • болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
  • все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатку обычную;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • псориатическую эритродермию.
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

  • почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);
  • болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);
  • болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);
  • воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);
  • невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

  • врожденные пороки развития нервной системы;
  • врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденные пороки развития системы кровообращения;
  • врожденные пороки развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • телеокия;
  • врожденные пороки развития половых органов;
  • врожденные пороки развития мочевой системы;
  • врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

  • любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
  • термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
  • баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
  • поражение молнией, электрическим током;
  • воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
  • токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;
  • отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

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