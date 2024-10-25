Болезни, освобождающие от мобилизации: полный список

Обновленный о мобилизации ужесточает правила призыва военнообязанности.
В Украине продлили военное положение до 9 ноября. В настоящее время призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у определенной категории людей есть отсрочка по состоянию здоровья.
Какие болезни освобождают от призыва – читайте дальше.
Согласно приказу № 262 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" ВЛК может классифицировать военнообязанных по следующим категориям:
- пригодны к службе;
- пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
- временно непригодны – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей
- временно непригодны.
Какие болезни освобождают от мобилизации
- Инфекционные заболевания
- Новообразование
- Болезни крови и кроветворных органов
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ
- Расстройства психики и поведения
- Болезни нервной системы
- Болезни глаза и придаточного аппарата
- Болезни уха
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов дыхания
- Болезни органов пищеварения
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни мочеполовой системы
- Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
- Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин
- Другие болезненные проявления
Инфекционные заболевания
Полностью непригодными к военной службе признаются лица, которым установлен диагноз:
- инфекционные и вирусные болезни и их последствия, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению;
- активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;
- активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;
- все формы хронических вирусных гепатитов тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем;
- болезнь, обусловленная ВИЧ (прогрессирующая), с иммунной декомпенсацией.
Новообразование
первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
быстро и медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелом);
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Болезни крови и кроветворных органов
- все виды анемий;
- нарушение свертывания крови;
- пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
- геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
- агранулоцитоз;
- болезни селезенки;
- нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ
- болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
- сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
- патологии других эндокринных желез;
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз и т.д.
Расстройства психики и поведения
- все виды деменции; органический амнестический синдром;
- расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
- ндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
- невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
- расстройства повадок и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Болезни нервной системы
- воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
- эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
- болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.
Болезни глаза и придаточного аппарата
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
- слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.
Болезни уха и сосцевидного отростка
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
- глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
- двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
- тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.
Болезни системы кровообращения; сердечную недостаточность II-Б-III стадии;
- гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
- цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);
- болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
- болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
- приобретенный артериовенозный свищ;
- наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
- болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).
Болезни органов дыхания
- стенозы гортани;
- парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии;
- хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс);
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Болезни органов пищеварения
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
- неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
- все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).
Болезни кожи и подкожной клетчатки
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатку обычную;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическую эритродермию.
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
- почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);
- болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);
- воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);
- невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения
- врожденные пороки развития нервной системы;
- врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденные пороки развития системы кровообращения;
- врожденные пороки развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденные пороки развития половых органов;
- врожденные пороки развития мочевой системы;
- врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- Хромосомные аномалии.
Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин
- любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
- термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
- баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
- поражение молнией, электрическим током;
- воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
- токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;
- отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).
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