Іран стратив громадянина Німеччини: Берлін вже готує "серйозні наслідки"

В понеділок, 28 жовтня, в Ірані стратили громадянина Німеччини та Ірану Джамшида Шармахда, якого звинуватили у причетності до теракту 2008 року.

Про це повідомляє DW.

69-річного Шармахда, який проживав у Каліфорнії, засудили до смертної кари в лютому 2023 року. Його звинуватили в організації нападу на мечеть у Ширазі, внаслідок якого загинули 14 людей. Окрім того, іранська влада звинуватила його у контактах з ФБР, ЦРУ та ізраїльським Моссадом.

За даними правозахисників, у 2020 році Шармахда викрали в Дубаї та перевезли до Ірану. Amnesty International заявила про "вкрай несправедливий" суд над ним - чоловіку відмовили в праві на незалежного адвоката.

Дочка Шармахда, Газель, очолила боротьбу, закликаючи врятувати його від страти. Німеччина, ЄС та інші також закликали скасувати смертний вирок. Зокрема, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила "вбивство" особи з подвійним громадянством "найрішучішими словами".

"Джамшид Шармад був викрадений з Дубаю до Ірану, роками утримувався без справедливого суду, а тепер убитий", — сказала вона, додавши, що посольство Німеччини в Тегерані та її міністерство наполегливо працюють над його справою, зокрема надсилаючи високопосадовцям високі делегації до Тегерана.

"Ми неодноразово давали зрозуміти Тегерану, що страта громадянина Німеччини матиме серйозні наслідки", — сказала вона в онлайн-пості, не уточнюючи наступних кроків Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також "найрішучішим чином" засудив страту Шармада, назвавши це "скандалом".

"Джамшиду Шармаду навіть не дали можливості захистити себе в суді від висунутих проти нього звинувачень", — написав Шольц на X. "Уряд Німеччини неодноразово і активно підтримував пана Шармада. Я висловлюю глибоке співчуття його родині".

Раніше в понеділок лідер консервативної опозиції Фрідріх Мерц назвав страту "огидним злочином" і заявив, що судовий процес був "насмішкою" над міжнародними правовими стандартами.

"Іранський режим знову продемонстрував свій нелюдський характер", - сказав Мерц. "Я закликаю федеральний уряд [Німеччини] відреагувати рішуче. Підхід "тихої дипломатії" з Іраном провалився. Іранський посол має бути висланий. Необхідно знизити дипломатичні відносини до рівня тимчасового повіреного у справах".

Мерц також закликав Німеччину домагатися посилення європейських санкцій проти Ірану та сказав, що двосторонній підхід Німеччини до Ірану в останні роки ґрунтувався на ідеї співпраці Тегерана: "Ця ілюзія має бути розвіяна щонайпізніше після страти громадянин Німеччини в незаконному процесі", - сказав він.

Нагадаємо, видання AP раніше повідомило, що Росія та Іран можуть спробувати спровокувати насильницькі протести у США після президентських виборів у листопаді. Мета – посилити розкол, поставити під сумнів результати виборів і ускладнити передавання президентської влади.

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