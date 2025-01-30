В Сумах беспилотник попал в многоквартирный дом: погиб человек (фото)

Продолжается спасательная операция.
В городе Сумы в ночь на 30 января вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
Он заявил, что на городе работают сотрудники ГСЧС, а также врачи скорой.
В Сумской ОВА заявили, что в результате удара погиб один человек. Позже данная информация была опровергнута властями города.
Продолжается спасательная операция.
Ранее сообщалось, что враг атаковал Киев беспилотниками, начиненными шрапнелью.
Мы ранее информировали, что враг совершил очередную атаку беспилотными летательными аппаратами на Измаильский район. Целью стала портовая инфраструктура.
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