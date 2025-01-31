"Рома" с Довбиком обыграла "Айнтрахт" и вышла в плей-офф Лиги Европы (видео)

"Волки" завоевали путевку в стыковые матчи за право играть в 1/8 финала.

Итальянская "Рома" украинского нападающего Артема Довбика победила немецкий "Айнтрахт" в домашнем поединке последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 2:0 .

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма – на 44-й минуте отличился Анхелиньо.

На 69-й минуте "волки" увеличили свое преимущество. Гол забил Эльдор Шомуродов – узбекский нападающий двумя минутами ранее вышел на замену вместо Артема Довбика, который играл со старта матча.

Обзор матча "Рома" – "Айнтрахт"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Рома" (12 очков) заняла 15-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы и пробилась в стыковые матчи за право играть в 1/8 финала.

"Айнтрахт" (16 баллов) финишировал на пятой строчке турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы и сразу прошел в 1/8 финала.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 13 февраля, а ответные встречи – 20 февраля.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

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