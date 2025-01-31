ВСУ восстановили позиции возле Удачного Донецкой области — DeepState

За прошедшие сутки, 30 января, Силы обороны восстановили позиции возле Удачного, тогда как захватчики продвинулись в районе нескольких других населенных пунктов на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Силы Обороны восстановили позиции у Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлино и у Шевченко", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что военный объяснил, почему важно удержать Часов Яр.

Мы ранее информировали, что россияне начали наступление на еще одном направлении.

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