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Военный объяснил, почему важно удержать Часов Яр: подробности

Военный объяснил, почему важно удержать Часов Яр: подробности

Последствия обстрела Временного Яра в Донецкой области / Фото: Батальон "Донбасс"

Украинские подразделения максимально подготовили дополнительные оборонные рубежи, благодаря которым удается сдерживать наступление врага.

Российские войска вряд ли пойдут в лобовую атаку на Константиновку, ведь это займет много времени и нанесет врагу значительные потери. Важную роль в сдерживании наступления играет удержание позиций в Часовом Яру.

Об этом в интервью для Общественного рассказал Вадим Крикун с позывным Янки, командир 5-го батальона специального назначения 12-й бригады Нацгвардии "Азов".

“Я не уверен, что они будут идти в лобовую атаку на Константиновку. Это вопрос скорости и такая операция займет у них много времени”, — отметил командир.

В то же время командир предупредил, что маневры окупантов, в частности со стороны Покровска или фланговое наступление с Часового Яра, могут создать сложную ситуацию.

"Часов Яр — это высота, с которой можно эффективно осуществлять артобстрелы вплоть до Дружковки", — пояснил командир.

Напомним, в Часовом Яру, где штурмовые атаки противника происходят каждый день, в составе нескольких подразделений воюют бывшие "вагнеровцы".

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