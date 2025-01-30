В области объявлена воздушная тревога.
В четверг, 30 января, в Сумах прогремел взрыв.
Об этом говорится в сообщении Суспільне.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в Сумской области в юго-западном направлении. Впоследствии в Сумах прогремел взрыв.
"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении местного СМИ.
ПС зафиксировали пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
Напомним, россияне ударили по Краматорску. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 13 человек.
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