ЗСУ відновили позиції біля Удачного на Донеччині - DeepState

Протягом минулої доби, 30 січня, сили оборони відновили позиції біля Удачного, тоді як загарбники просунулися в районі кількох інших населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Сили Оборони відновили позиції біля Удачного. Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що військовий пояснив, чому важливо втримати Часів Яр.

Ми раніше інформували, що росіяни почали наступ на ще одному напрямку.

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