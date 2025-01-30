Ворог посилив штурми в районі Часового Яру - Нацгвардія

Російські окупанти значно посилили атаки на Краматорському напрямку, зокрема використовуючи велику кількість піхотних груп в районі Часового Яру.

Про це в етері телемарафону розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Ми бачимо, що останнього тижня, починаючи з минулого тижня, противник значно посилив атаки на Краматорському напрямку, зокрема в районі Часового Яру. Бачимо, що противник досить активно намагається залучати й групи піхоти, а також подекуди бронетехніку в районі Ступочок, це південніше Часового Яру", - сказав він.

Також читайте Бої за Часів Яр: хто контролює місто та чому воно важливе для РФ

Музичук заявив, що протягом минулої доби військові на Краматорському напрямку відбили сім штурмових дій ворога, більша частина з яких була в районі Часового Яру.

Крім того, військовий розповів, що ворог наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів. Загарбники використовують значну кількість мотострілецькі і повітряно-десантні полки, а також батальйони спеціального призначення.

"Також бачимо, що для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем", - додав Музичук.

Раніше повідомлялося, що в Торецьку та Часовому Яру точаться важкі міські бої, складність яких полягає в тому, що Силам оборони України важко відслідковувати місце перебування ворога.

Ми раніше інформували, що росіяни пошкодили труби каналу Сіверський Донець для проходу техніки під час наступу та посилили тиск на ЗСУ в напрямку Часового Яру.

Читайте також: