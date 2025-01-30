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Ворог посилив штурми в районі Часового Яру - Нацгвардія

Ворог посилив штурми в районі Часового Яру - Нацгвардія

Росія посилює атаки на Краматорському напрямку

Протягом минулої доби військові на Краматорському напрямку відбили сім штурмових дій ворога.

Російські окупанти значно посилили атаки на Краматорському напрямку, зокрема використовуючи велику кількість піхотних груп в районі Часового Яру.

Про це в етері телемарафону розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Ми бачимо, що останнього тижня, починаючи з минулого тижня, противник значно посилив атаки на Краматорському напрямку, зокрема в районі Часового Яру. Бачимо, що противник досить активно намагається залучати й групи піхоти, а також подекуди бронетехніку в районі Ступочок, це південніше Часового Яру", - сказав він.

Музичук заявив, що протягом минулої доби військові на Краматорському напрямку відбили сім штурмових дій ворога, більша частина з яких була в районі Часового Яру.

Крім того, військовий розповів, що ворог наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів. Загарбники використовують значну кількість мотострілецькі і повітряно-десантні полки, а також батальйони спеціального призначення.

"Також бачимо, що для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем", - додав Музичук.

Раніше повідомлялося, що в Торецьку та Часовому Яру точаться важкі міські бої, складність яких полягає в тому, що Силам оборони України важко відслідковувати місце перебування ворога.

Ми раніше інформували, що росіяни пошкодили труби каналу Сіверський Донець для проходу техніки під час наступу та посилили тиск на ЗСУ в напрямку Часового Яру.

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