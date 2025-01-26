У Часовому Яру помітили колишніх "вагнерівців": як вони діють

"Вагнерівці" там воюють у складі "Ахмату", або ж ДШРГ "Русич". Також у боях за Часів Яр бере участь російська 98 повітряно-десантна дивізія.

У Часовому Яру, де штурмові атаки противника відбуваються щодня, у складі декількох підрозділів воюють колишні "вагнерівці".

Про це в ефірі телемаратону розповів речник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін 26 січня.

За його словами, російські солдати, які раніше перебували у складі ПВК "Вагнер", зараз воюють у складі спецзагону швидкого реагування "Ахмат", диверсійно-штурмової розвідгрупи "Русич", а також російської 98 повітряно-десантної дивізії.

За словами Полухіна, за Часів Яр воюють досвідчені російські військові.

"пВони пройшли інтенсивну підготовку та готові до боїв як у міській місцевості, так і в полях", - сказав Андрій Полухін.

Він додав, що наразі ситуація в Часовому Яру вкрай складна, оскільки російські військові щодня штурмують українські позиції, застосовуючи тактику наступу малими групами.

Нагадаємо, росіяни намагатимуться штурмувати Часів Яр в районі труб каналу Сіверський Донець.

Терміново про Часів Яр! Росія кидає всі сили на наступ!

Читайте також: