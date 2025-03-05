Скільки США та Європа насправді виділили Україні: в CNN підрахували

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що Сполучені Штати нібито витратили 350 мільярдів доларів на підтримку України, тоді як Європа надала лише 100 мільярдів доларів. Однак ці дані є недостовірними.

Про це повідомило CNN.

"Європа – Європейський Союз і окремі європейські країни – разом зобов’язалися надати Україні набагато більше загальної військової, фінансової та гуманітарної допомоги під час війни до грудня 2024 року (близько 263 мільярдів доларів за поточним обмінним курсом), ніж зобов’язалися США (приблизно 126 мільярдів доларів). Європа також виділила більше військової, фінансової та гуманітарної допомоги (близько $140 млрд), ніж США (близько $121 млрд)", — йдеться в матеріалі з посиланням Кільський інститут світової економіки.

Хоча США мали незначну перевагу в категорії військової допомоги (68 мільярдів доларів проти 66 мільярдів з Європи), ця різниця не є настільки великою, як стверджує Трамп.

За даними Генерального інспектора, Вашингтон Україні майже 183 мільярди доларів, із яких лише 83 мільярди фактично виплачені.

Нагадаємо, під час промови Трампа демократи влаштували протест і підтримали Україну.

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