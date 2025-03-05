Сколько США и Европа на самом деле выделили Украине: в CNN подсчитали

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты якобы потратили 350 миллиардов долларов на поддержку Украины, тогда как Европа предоставила всего 100 миллиардов долларов. Однако эти данные недостоверны.

Об этом сообщило CNN.

"Европа — Европейский Союз и отдельные европейские страны — вместе обязались предоставить Украине гораздо больше общей военной, финансовой и гуманитарной помощи во время войны до декабря 2024 года (около 263 миллиардов долларов по текущему обменному курсу), чем обязались США (примерно 126 миллиардов долларов). Европа также выделила больше военной, финансовой и гуманитарной помощи (около $140 млрд), чем США (около $121 млрд)", — говорится в материале со ссылкой Кильский институт мировой экономики.

Хотя США имели незначительное преимущество в категории военной помощи (68 миллиардов долларов против 66 миллиардов из Европы), эта разница не является столь большой, как утверждает Трамп.

По данным Генерального инспектора, Вашингтон Украине почти 183 миллиарда долларов, из которых только 83 миллиарда фактически выплачены.

Напомним, во время выступления Трампа демократы устроили протест и поддержали Украину.

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