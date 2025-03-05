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Нічна атака РФ на Київщину: що відомо про наслідки

Нічна атака РФ на Київщину: що відомо про наслідки

Наслідки атаки дронів РФ на Київщину: пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та освітні заклади. / Фото: Поліція Київської області

Станом на 8:55 інформації про постраждалих немає.

У ніч проти 5 березня російські окупанти здійснили атаку безпілотниками по Київській області.

Про це повідомила поліція Київщини.

Внаслідок удару в Бориспільському районі пошкоджено 85 квартир у двох багатоповерхівках, 22 автомобілі, приватний будинок, магазин, два складських приміщення, два ангари, школу та дитячий садок.

На місці працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Правоохоронці закликають мешканців під час повітряних тривог не ігнорувати сигнали та негайно прямувати до укриттів.

Наслідки атаки росіян на Київщину / ©
Наслідки атаки росіян на Київщину
Наслідки атаки РФ / ©
Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, станом на ранок 5 березня ЗСУ знищили 880 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.

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