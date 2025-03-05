Нічна атака РФ на Київщину: що відомо про наслідки

Станом на 8:55 інформації про постраждалих немає.
У ніч проти 5 березня російські окупанти здійснили атаку безпілотниками по Київській області.
Про це повідомила поліція Київщини.
Внаслідок удару в Бориспільському районі пошкоджено 85 квартир у двох багатоповерхівках, 22 автомобілі, приватний будинок, магазин, два складських приміщення, два ангари, школу та дитячий садок.
На місці працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
Правоохоронці закликають мешканців під час повітряних тривог не ігнорувати сигнали та негайно прямувати до укриттів.
Нагадаємо, станом на ранок 5 березня ЗСУ знищили 880 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.
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