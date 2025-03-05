Нічна атака РФ на Київщину: що відомо про наслідки

Станом на 8:55 інформації про постраждалих немає.

У ніч проти 5 березня російські окупанти здійснили атаку безпілотниками по Київській області.

Про це повідомила поліція Київщини.

Внаслідок удару в Бориспільському районі пошкоджено 85 квартир у двох багатоповерхівках, 22 автомобілі, приватний будинок, магазин, два складських приміщення, два ангари, школу та дитячий садок.

На місці працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Правоохоронці закликають мешканців під час повітряних тривог не ігнорувати сигнали та негайно прямувати до укриттів.

Наслідки атаки росіян на Київщину

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, станом на ранок 5 березня ЗСУ знищили 880 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.

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