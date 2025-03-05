Україну накрило потепління: погода просто вражає

Перші дні весни хоча й не можна назвати надто теплими, але зовсім скоро це зміниться.

Весна дивує погодою! Синоптики вже ошелешили новим прогнозом на березень. Що підготував перший місяць весни для українців, якою буде погода 5 березня та де вже днями вдарять плюси?

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Погода 5 березня

Погода починає змінюватися на теплішу, зима відступає. Українці відчули зміни вже минулого тижня. Перші дні весни хоча й не можна назвати надто теплими, але зовсім скоро це зміниться. Вже 5 березня, каже синоптикиня Наталка Діденко, незважаючи на усі заяви, брифінги, блокування та істеричні заборони, в Україні триватиме весна. Температура повітря підвищиться впродовж дня до +7+13 градусів, на заході до +10+16 градусів, у східній частині очікується +5+9 градусів.

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Опади у середу малоймовірні, лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині місцями пройде невеликий дощ. Діденко зазначає, що важливою особливістю 5 березня, як це буває зазвичай ранньої весни, буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м за секунду.

У Києві 5 березня опадів не передбачається, буде хмарно із проясненнями та тепло – до +10 градусів. Проте сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів, тому не нехтуйте цим вітряним прогнозом і уважно обирайте місце для паркування автомобіля, оминайте великі дерева, рекламні щити тощо.

Погода 7 березня

А ось від п'ятниці, 7 березня, вітер послабшає, температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. Наталка Діденко жартує, що вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, тому можна запланувати щось хороше на свіжому повітрі. Проте не забувайте, що на календарі – березень і це тепло тимчасове, ще буде й похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Погода 8 березня

Ну й не можемо не приділити уваги, якою ж може бути погода в Україні у Міжнародний жіночий день. Наразі говорити про конкретні температурні показники зарано, проте загальна тенденція свідчить, що денні максимуми переважно зберігатимуться у плюсових значеннях. Водночас у березні можливі нічні морози, оскільки традиційно погода цього місяця має як зимові, так і весняні прояви.

А от за даними Ventusky, у суботу, 8 березня, вночі очікується від +7... +1 градуса на заході, до -1...-5 у східних областях. Вдень на всій території України, окрім деяких районів Луганщини, пануватиме "плюсова" погода, однак вже без рекордних показників. Найтепліше буде в західному та південному регіонах – до +12, на півночі та в центрі – до +5 градусів, а на сході синоптики прогнозують від +4 до -1 градуса.

Навесні 2025 року погода в Україні буде теплішою приблизно на один-два градуси. Однак не виключені періоди похолодання. Такий прогноз погоди озвучила синоптикиня Віра Балабух. За її словами, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

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