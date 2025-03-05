Наслідки паузи у допомозі США проаналізували в ISW: чи обвалиться фронт

Пауза у наданні допомоги негативно вплине на здатність України захищатися і проводити наступальні операції в нинішніх темпах.

Лінії фронту в Україні не загрожує неминучий колапс через призупинення військової допомоги від США, але наслідки паузи з часом ставатимуть гострішими.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Видання ABC News із посиланням на двох американських посадовців повідомило, що до України прибули вже близько 90% озброєнь, які США зобов'язалися надати у межах минулих пакетів "Програми президентських повноважень" (Presidential Drawdown Authority, PDA) з оборонної підтримки. Йдеться про боєприпаси та протитанкові системи.

За інформацією видання, решта 10% озброєнь мають прибути до України до серпня 2025 року. Повідомляється, що приватні контракти на постачання озброєнь між Україною та компаніями зі США, багато з яких Київ уже оплатив, скоріш за все, сприятимуть хоча б невеликому потоку озброєнь до країни, "принаймні на найближчі роки".

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Головний редактор українського оборонного видання Defense Express Олег Катков зазначає, що близько 30% озброєнь для ЗСУ постачають Сполучені Штати, ще 30% надходить від європейських партнерів, а решту 40% Україна виготовляє власними силами у межах свого оборонно-промислового комплексу.

Аналітики ISW вказують, що Україна продовжуватиме боротьбу, використовуючи наявне озброєння, військову допомогу від європейських партнерів, а також зброю, яку виробляє самостійно.

"Пауза у наданні допомоги з боку адміністрації Трампа негативно вплине на здатність України захищатися і проводити наступальні операції в нинішніх темпах. Однак це не призведе до повного розвалу фронту в найближчі місяці", – вважають аналітики.

Експерти також зазначили, що російська армія може скористатися дефіцитом української техніки, як це сталося під час попереднього призупинення американської військової допомоги на початку 2024 року.

"Росіяни спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США для подальшого просування на сході та півдні України та щоб обґрунтувати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, після того, як США оголосили про призупинення допомоги, президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та іншим чиновникам отримати точну інформацію про військові постачання.