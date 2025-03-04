Що потрібно Україні, щоб США відновили допомогу – Венс відповів

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що Україна повинна сісти за стіл переговорів і почати діалог, щоб відновити допомогу, і що президент Дональд Трамп все ще відданий угоді про рідкісноземельні мінерали.

Про це передає CNN.

"Ми хочемо, щоб українці мали суверенну та незалежну державу. Ми вважаємо, що українські війська воювали дуже хоробро, але ми знаходимося в тому моменті, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно", – заявив Венс.

Саме тому він вважає, що усі мають "прийти до столу переговорів"

"І президент Трамп намагається надіслати дуже чітке повідомлення, що українці повинні сісти за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом щодо угоди щодо корисних копалин", – каже віцепрезидент.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у можливу угоду про рідкісні корисні копалини, Венс сказав: "Звичайно вірю. І я думаю, що президент все ще відданий угоді щодо корисних копалин. Я думаю, що ми почули деякі позитивні речі, але поки що, звичайно, не підпис угоди від наших друзів в Україні".

Віцепрезидент також звинуватив українську сторону у тому, що вона не бажала "сумлінно вести переговори", і стверджував, що до США не ставилися справедливо, коли мова зайшла про допомогу Україні.

"Це дійсно смішно і, відверто кажучи, образа для американського народу, що європейці отримують кращу угоду, ніж американський народ", – сказав він.

Водночас, Венс сказав, що Штати не планують посилювати санкції проти РФ, аби заохотити Росію до переговорів.

"Я не думаю, що це правильно. У нас все ще є ряд санкцій, які накладені на РФ. І ми дійсно вважаємо, що росіяни відчувають економічні труднощі із-за цього конфлікту", – відповів він.

Раніше старший радник американського президента Джейсон Міллер заявив, що ситуація з допомогою – це "батіг" для Зеленського.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у США вирішили призупинити всю військову допомогу Україні.

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