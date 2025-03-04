Клопотенко назвав рису, яка дратує його в жінках під час побачень: "Є проблемою"

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко розповів про свої вподобання у стосунках.

Вже неодноразово Євген зізнавався, що є прихильником вільних стосунків. В інтерв'ю Каті Крупкіній він пояснив, чому інколи у нього не складаються довготривалі романи. За словами кулінара, вся річ у тому, як жінки сприймають себе. Клопотенко наголосив, що його відштовхують обраниці, які з перших хвилин знайомства проявляють не справжніх себе, а образ.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Для мене є проблемою, коли дівчата дуже сильно переймаються за свій зовнішній вигляд. Коли ти знайомишся з дівчиною, є образ, але минає 2-3 хвилини спілкування й він зникає. Вже не має значення, який вигляд ти маєш. Мені важлива людина і як вона себе почуває. Коли в балансі з собою, то неважливо яка у тебе вага. Не треба бути красивою, щоб привертати увагу. Треба бути собою. Чоловіки набагато сильніше відчувають твою енергію. Зовнішність неважлива. Ти ж з енергією людини взаємодієш", - наголосив Євген.

Шеф-кухар також назвав риси жінки, яка потенційно може підкорити його серце: "Зі мною поряд може бути інтелектуальна жінка, яка внутрішньо збалансована з собою, вміє жартувати, підтримувати та спілкуватися".

Нагадаємо, нещодавно 23-річний син-військовий Ігоря Пелиха Іван освідчився коханій у мальовничому місці за кордоном.

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