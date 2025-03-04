Білецький про зупинку допомоги США: Україна має навчитись покладатись тільки на себе

Про це в інтервʼю радіо NV заявив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

«Я не вірю в спільні інтереси націй, не дуже вірю в спільні цінності, я вірю в національний егоїзм. Зараз ми будемо покладатися на Західну Європу, до цього ми покладалися на Сполучені Штати… Ти маєш великі шанси опинитися в неприємній ситуації. Покладатися, можна, в першу чергу, на власні сили» – заявив Андрій Білецький.

На його думку, у випадку зупинки допомоги від США, «проблеми будуть однозначно». Україна залежить від технічної, супутникової, радіоелектронної розвідки США. Зупинка обміну інформації призведе до негативних наслідків для фронту. Критично важливим для управління військами є також Starlink. «Якщо говорити про Третю штурмову, я з 2022 року ставив задачу розвивати паралельні системи зв'язку. Тому «релейки», інші системи військового ЛТЕ у нас повністю покриють шкоду від [зникнення] Starlink. Але, на превеликий жаль, на цілих ділянках фронту у нас звʼязківці розучились організовувати звʼязок і передачу інформації інакше, ніж через Starlink» – наголосив командир.

У плані озброєнь критичним може стати дефіцит західних систем ППО і боєприпасів для них, адже артилерійські засоби Україна виробляє самостійно у достатній кількості. В нас також наявні ресурси для ремонту та обслуговування бронетехніки.

Нагадаємо, низка американських ЗМІ повідомила, що президент США Дональд Трамп розпорядився поставити на паузу всю американську військову допомогу Україні, аби змусити Київ продемонструвати «добросовісну відданість миру». Офіційного повідомлення про зупинку військової допомоги наразі немає.