23-річний син-військовий Ігоря Пелиха освідчився своїй дівчині

Син українського журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП 2009 року, освідчився своїй дівчині Ксенії.

Про це 23-річний Іван оголосив в Instagram. Зокрема, він опублікував фото, на якому його кохана демонструє руку, а на безіменному пальці красується обручка. У дописі обраниця Івана зазначила, що сказала "так".

Пелих освідчився дівчині в Португалії. Для важливої події Іван обрав казкову локацію. Зокрема, він запропонував коханій стати його дружиною на гірському узбережжі Атлантичного океану.

Дівчина Івана Пелиха / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Зазначимо, Іван – син загиблого в ДТП ведучого Ігоря Пелиха. Після початку повномасштабної війни хлопець став на захист України від російських окупантів та долучився до лав ЗСУ, де служить донині.

Вперше про стосунки з Ксенією Іван повідомив влітку 2024 року. Однак скільки саме пара разом – достеменно невідомо. Обраниця Івана проживає в Києві, займається танцями та активно волонтерить.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка-12" Марина Голд оголосила, що виходить заміж. Блогерка показала, як коханий освідчився їй на Гаваях.

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