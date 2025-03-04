23-летний сын-военный Игоря Пелыха сделал своей девушке предложение

Сын украинского журналиста и телеведущего Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП в 2009 году, сделал предложение своей девушке Ксении.

Об этом 23-летний Иван объявил в Instagram. В частности, он опубликовал фото, на котором его возлюбленная демонстрирует руку, а на безымянном пальце красуется обручальное кольцо. В посте избранница Ивана отметила, что сказала "да".

Пелых сделал предложение девушке в Португалии. Для важного события Иван выбрал сказочную локацию. В частности, он предложил возлюбленной стать его супругой на горном побережье Атлантического океана.

Девушка Ивана Пелыха / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Отметим, Иван – сын погибшего в ДТП ведущего Игоря Пелыха. После начала полномасштабной войны парень встал на защиту Украины от российских оккупантов и присоединился к рядам ВСУ, где служит по сей день.

Впервые об отношениях с Ксенией Иван сообщил летом 2024 года. Однако сколько именно пара вместе – точно неизвестно. Избранница Ивана проживает в Киеве, занимается танцами и активно волонтерит.

Напомним, недавно участница "Холостяка-12" Марина Голд объявила, что выходит замуж. Блогерша показала, как возлюбленный сделал ей предложение на Гавайях.

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