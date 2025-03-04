Орбан встретится с Макроном в Париже: что значит эта встреча для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду проведет переговоры в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Telex, встреча состоится по приглашению Макрона, а главной темой станет российско-украинская война.

Переговоры проходят на фоне напряженной дипломатической активности европейских лидеров. В воскресенье представители 18 стран, включая президента Франции и премьер-министра Великобритании, собрались в Лондоне для обсуждения вопросов безопасности ЕС. Это стало продолжением событий после неудачной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, которая завершилась публичной перепалкой.

Орбан не участвовал в саммите в Лондоне и позже заявил, что там было принято решение "продолжать войну в Украине".

Напомним, Европейский Союз временно заморозил новый пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за сопротивления Венгрии.