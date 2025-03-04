Трамп призупинив усю військову допомогу Україні — Bloomberg

Пауза настала після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

Президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні.

Про це пише Bloomberg.

За словами високопоставленого чиновника Міністерства оборони, який побажав залишитися невідомим під час приватних обговорень, США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що "лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру".

Посадовець сказав, що постачання всього військового обладнання США, яке зараз не знаходиться в Україні, буде призупинено, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. За словами джерела, Трамп наказав міністру оборони Піту Гегсету зробити паузу.

Трамп наполягає на швидкій угоді щодо припинення війни. Але коли минулого тижня президент України Володимир Зеленський наполягав на зустрічі в Овальному кабінеті, щоб гарантії безпеки гарантували, що Росія не порушить жодної угоди, Трамп сердито сказав йому повернутися, коли він буде готовий до миру.

Наскільки наказ Трампа вплине на допомогу, наразі незрозуміло.

"Трамп прийшов на посаду, маючи 3,85 мільярда доларів, що залишилися у вигляді фінансування від попередньої адміністрації в рамках так званих президентських повноважень із запасів США. Залишається незрозумілим, чи справді адміністрація Трампа використає ці гроші для України, особливо враховуючи, що запаси зброї в США вичерпуються та потребують поповнення", — пише Bloomberg.

Рішення Трампа може вплинути на доставлення критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів.

"Розірвання чинних контрактів з промисловістю також може вимагати від США сплати певної форми компенсаційних зборів компаніям, які почали виконувати замовлення", — інформує видання.

НА ЦІ ЗАЯВИ ЧЕКАЛИ ВСІ! Що буде, якщо ТРАМП СКАСУЄ ДОПОМОГУ - ЄВРОКОМІСАР відповів

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