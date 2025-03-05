США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною: подробиці

Сполучені Штати Америки заборонили Великій Британії ділитися розвідувальними даними з Україною. Це стосується таких організацій, як Центр урядового зв'язку Великобританії, розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

Про це стало відомо виданню Daily Mail.

"Я очікував, що Сполучені Штати дадуть вказівку своїм союзникам припинити ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими в США", - зазначив експерт із військової розвідки Великобританії Філ Інгрем.

У США наголосили, що "жорстко контролюватимуть передачу своїх розвідданих в Україну через агенції, що базуються в Києві".

Раніше йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський абсолютно конструктивно налаштований на ведення переговорів з американською адміністрацією.

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