Последствия паузы в помощи США проанализировали в ISW: рухнет ли фронт

Пауза в оказании помощи окажет негативное влияние на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции в нынешних темпах.

Линии фронта в Украине не грозит неизбежный коллапс из-за приостановки военной помощи от США, но последствия паузы со временем станут более острыми.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Издание ABC News со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что в Украину прибыли уже около 90% вооружений, которые США обязались предоставить в рамках прошлых пакетов "Программы президентских полномочий" (Presidential Drawdown Authority, PDA) по оборонной поддержке. Речь идет о боеприпасах и противотанковых системах.

По информации издания, оставшиеся 10% вооружений должны прибыть в Украину до августа 2025 года. Сообщается, что частные контракты на поставку вооружений между Украиной и компаниями из США, многие из которых Киев уже оплатил, скорее всего, будут способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в страну, "по крайней мере, на ближайшие годы".

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Главный редактор украинского оборонного издания Defense Express Олег Катков отмечает, что около 30% вооружений для ВСУ поставляют Соединенные Штаты, еще 30% поступает от европейских партнеров, а остальные 40% Украина производит собственными силами в рамках своего оборонно-промышленного комплекса.

Аналитики ISW указывают, что Украина будет продолжать борьбу, используя имеющееся вооружение, военную помощь от европейских партнеров, а также оружие, производимое самостоятельно.

"Пауза в оказании помощи со стороны администрации Трампа окажет негативное влияние на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции в нынешних темпах. Однако это не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы", — считают аналитики.

Эксперты также отметили, что российская армия может воспользоваться дефицитом украинской техники, как это произошло во время предидущей приостановки американской военной помощи в начале 2024 года.

"Россияне попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США для дальнейшего продвижения на востоке и юге Украины и обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в отчете ISW.

Напомним, после того, как США объявили о приостановлении помощи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны Рустему Умерову и другим чиновникам получить точную информацию о военных поставках.