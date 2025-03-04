Ракеты для Patriot в Украине могут закончиться через несколько недель - CNN 

Замораживание помощи США в первую очередь кажется на защите мирных жителей и критической инфраструктуры.

Приостановка военной помощи Украине – самый разрушительный шаг администрации Трампа в отношении Украины. И как бы ни были туманны сейчас непосредственные практические последствия, психологическое воздействие на украинцев уже оказало огромное и катастрофическое влияние.

Об этом пишет CNN.

Когда в декабре 2023 года республиканцы в Конгрессе США заморозили военную помощь Украине на несколько месяцев, "моральный ущерб был сейсмическим". И после этой задержки импульс на линии фронта изменился, Украина прекратила попытки контрнаступления и ушла в оборону.

Запасы критически важных артиллерийских снарядов на Украине могут закончиться к маю или июню, сообщил CNN во вторник украинский чиновник. Но, по его словам, первый кризис с боеприпасами после остановки военной помощи США будет связан с ракетами для систем ПВО Patriot, которые могут закончиться в течение нескольких недель.

"Мы приспособимся, но вопрос в том, сколько дополнительных людей и сколько еще территорий мы потеряем, делая это", — сказал собеседник издания.

На фронте тоже говорят о насущной необходимости американских ракет для защиты тыла. При этом военные отмечают, что 80% всех вражеских целей поражают беспилотники, которые в основном производятся в Украине.

"Так что, конечно, у нас есть шанс выжить вместе с Европой", — сказал Егор Фирсов, старший сержант ударного взвода БПЛА.

Напомним, Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке пишет, что Украина, по всей вероятности, исчерпает последние запасы американского оружия и боеприпасов за "два-три месяца".

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