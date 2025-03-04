Спікер Джонсон назвав зупинку допомоги США Україні тимчасовою

Також він закликав Зеленського "виправити те, що сталося минулого тижня".

Рішення президента США Дональда Трампа заморозити допомогу Україні є "тимчасовою паузою".

Про це на брифінгу заявив спікер Палати представників США, конгресмен-республіканець Майк Джонсон, передає "Укрінформ".

"Оголошення про те, що (адміністрація – ред.) призупинила військову допомогу Україні викликало занепокоєння, і сьогодні зранку кілька людей запитали мене, мовляв, чи не вважаєте, що це порушення принципу розподілу влади чи щось подібне? Це не так", – зазначив Джонсон.

На його думку, Трамп має повноваження робити такі кроки та "діяти як головнокомандувач, використовувати стратегію, яку він і його команда вважають найкращою". Джонсон уточнив що дії Трампа "не змінюють та не перенаправляють те, що виділив Конгрес". За його словами, "це інше, це тимчасова пауза".

Також він закликав Зеленського "виправити те, що сталося минулого тижня", маючи на увазі скандал у Білому домі.

Крім того, Джонсон виступає за негайне укладення угоди про рідкісноземельні метали. "Я вважаю, що це найкраща угода, яка може бути запропонована, і це допоможе українському народу", – заявив спікер.

Раніше віцепрезидент Ді Венс розповів, що потрібно Україні, щоб США відновили допомогу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.