Правила підживлення гортензій навесні: кущики будуть квітнути безперестанку

Недаремно гортензії часто називають "королевами саду". Вони здатні зачарувати пишними квітами різного кольору. Але, щоб розкрити всю красу бутонів, потрібно знати, чим поливати гортензію, щоб вона квітнула.

Насамперед, фахівці радять обирати спеціальні добрива для гортензій, які можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. В них містяться оптимальні пропорції всіх необхідних цій рослині речовин, зокрема, фосфору, азоту, калію тощо.

Не варто ігнорувати й органічні добрива. Особливо корисними для гортензій є перегній та компост. Вони допомагають збагатити якість ґрунту, значно покращити його структуру.

Підживлення гортензій слід починати навесні, коли рослина ще тільки прокинулася. Після зимового періоду вона особливо потребує догляду та збагачення мікроелементами. Тільки так можна добитися активного зростання.

Далі підживлення повторюють кожні 4-6 тижнів протягом всього сезону. Так ви зможете забезпечити рослину поживними речовинами, які їй потрібні для пишного квітіння.

Сухі добрива садівники радять розсипати навколо коренів так, щоб уникнути потрапляння на квіти та листя. Пам'ятайте, що це може навіть призвести до їх опіків, що дуже шкодить рослині. Важливо також дотримуватися інструкції з використання добрива, що зазвичай додають виробники на упаковку, аби не перегодувати кущики.

У період активного квітіння гортензії потребують збільшеної кількості фосфору, який допомагає стимулювати розквітання та робить кольори насиченішими. Однак, і тут важливо не переборщити, адже надмірне використання цього мікроелементу призведе до виснаження рослини.

Будь-яке підживлення буде ефективним лише за достатньої вологи. Тому гортензії слід регулярно поливати, особливо в спекотні дні.

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