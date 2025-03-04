Як війна впливає на вибір імен для дітей в Україні: Мін’юст назвав тренди

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні спостерігається тенденція до вибору нестандартних імен для новонароджених, одне з таких імен Стефанія.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерстві юстиції.

У період з 2022 по 2025 роки українці демонстрували високий патріотизм, вибираючи рідкісні та оригінальні імена для своїх дітей. Загалом 1440 новонароджених отримали нестандартні імена, серед яких як для хлопчиків, так і для дівчат виділяються імена, пов'язані з національними героїзмами та символами.

Серед хлопчиків з’явилися рідкісні імена: Миролюб, Ян-Джавелін та Артур-Байрактар. Також називали хлопчиків Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл. Серед дівчат зустрічались імена Джавеліна, Аделіна-Джавеліна, Джавеліна-Дідем, Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

Мін'юст звернув увагу на ім’я Стефанія, яке стало надзвичайно популярним після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з піснею з такою ж назвою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні 2024 року було зафіксовано 495,09 тисячі смертей, що в 2,8 раза перевищує кількість народжень – 176,78 тисячі.

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