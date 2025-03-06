Чи очікувати українцям підвищення мінімальної зарплати: нардеп дав відповідь

Найближчим часом підвищення не буде, зазначив нардеп Богдан Кицак і пояснив причину.

Підвищення мінімальної зарплати в Україні заморожене через меморандум з МВФ.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі "Новини.LIVE" .

"Її зростання (мінімальної зарплати – ред) суттєво позначиться на бюджеті, бо потягне за собою перегляд зарплат держслужбовців. Тому найближчим часом підвищення не буде", – заявив нардеп Кицак.

Мінімальна зарплата — це гарантований розмір оплати праці, який роботодавець зобов’язаний платити працівнику за виконану роботу. У 2025 році мінімальна зарплата складає 8 000 грн.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді обговорювали можливість її підвищення:

від 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн/год);

від 1 липня — до 10 100 грн (61 грн/год);

від 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн/год).

Ці зміни мали на меті покращити матеріальне становище громадян, але підвищення було можливим лише після відповідного рішення влади, яке не було ухвалено.

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