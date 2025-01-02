Мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро: яка сума

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень на місяць або $190 за поточним курсом НБУ до вирахування податків.

Від 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих – до 4 666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).

Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці: від 28 злотих і 10 грошів до 30 злотих і 50 грошів на годину, повідомляє "Польське радіо".

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень на місяць або $190 за поточним курсом НБУ (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає "на руки" 6 160 грн). Тож мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро.

Загалом за останні два роки мінімальна заробітна плата в Польщі зросла вдвічі. Від 1 січня 2024 року вона становила 4 242 злотих, а від 1 липня – 4 300 злотих. 2023 року відповідно – 3 490 злотих від 1 січня та 3 600 злотих від 1 липня.

Як повідомлялося, від березня мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1 780,96 злотих брутто на місяць (1 620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1 884,61 злотих брутто (1 715 злотих нетто).

В перерахунку за поточним курсом у гривні польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію, еквівалентну 17 551 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3 370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2 725 грн – з недостатнім стажем.

Нагадаємо, в Україні розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2024 року, за даними ПФУ, становить 5 816 грн (140 євро).

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕНСІЯ У 2025 РОЦІ: розмір "мінімалки" та вимоги до стажу в Україні

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