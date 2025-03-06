Словаччина чекає від України на "жест подяки": деталі

Братислава чекає на "жест подяки" від України , яким могло би стати відновлення транзиту російського газу. Словаччина ніколи не була країною, яка б блокувала будь-які рішення.

Про це президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив після саміту Славковського формату (S3), Akuality.

Пеллегріні пропонує саміт ЄС-США для зміцнення трансатлантичних відносин і наголошує на необхідності більш динамічної європейської політики.

Пеллегріні каже, мовляв, з розумінням ставиться до того, що його прем'єр-міністр Роберт Фіцо хоче, щоб у висновках саміту ЄС в четвер йшлося про дозвіл України на транзит газу через її територію до Європи. На його думку, це захищає національні інтереси Словаччини.

Президент Словаччини вважає, що прем'єр-міністр намагається створити тиск на те, що якщо Європейський Союз продовжить допомагати Україні, а це має певні наслідки, то Україна могла б зробити жест подяки, знову дозволивши транзит газу.

"Я не можу звинувачувати його за це, за цю жорстку риторику, тому що він захищає національні інтереси Словаччини", – сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати ухвалення рішень на саміті Європейського Союзу та вимагає поступок від Києва щодо газу.

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