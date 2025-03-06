Жінка отруїла колегу-подружку через заздрощі: що сталося

Працівницю текстильної промисловості в бразильському штаті Гояс звинувачують в отруєнні пляшки води своєї колеги після сварки з нею через те, що жінка вважала несправедливим підвищенням по службі. Минулого року стався схожий випадок, коли жінка отруїла вагітну колегу напоєм, щоб не дати їй піти у декретну відпустку.

Як пише Oddity Central, новий інцидент стався минулого місяця на текстильній фабриці в Абадія-де-Гояс, місті в столичному регіоні Гоянія. Поліція стверджує, що 38-річну підозрювану зафіксували камери відеоспостереження, коли вона втручалася до контейнера з напоями іншої працівниці, перш ніж та випила з нього і відчула печіння в горлі.

Подальший аналіз контейнера виявив високу концентрацію розчинника сильної дії у воді, що переконливо свідчить про те, що зловмисниця хотіла отруїти свою колегу. Свідки зазначили, що ці дві жінки раніше були подружками, але їхні стосунки зіпсувалися після того, як жертва отримала підвищення, що не дуже сподобалося головній підозрюваній у справі про отруєння. Вони постійно сварилися і нібито посварилися перед отруєнням розчинником.

Жінка отруїла свою колегу / Фото: скриншот з відео

Місцева поліція повідомила журналістам, що 38-річна підозрювана також проникла на територію ексклюзивної зони управління, де зберігається хімічна продукція компанії, попри відсутність дозволу. Вважається, що саме так до неї потрапив розчинник.

Випивши із забрудненої ємності та відчувши, що щось не так, потерпіла викликала швидку допомогу, і її терміново доправили до лікарні для надання допомоги. Відтоді вона повністю одужала, але лікарі сказали, що розчинник міг би її вбити, якби вона випила його більше.

Поліція заарештувала підозрювану 27 лютого після перевірки камер відеоспостереження на предмет отруєння, і вона, як повідомляється, зізналася у скоєному. Ймовірно, її звинувачуватимуть у замаху на вбивство за обтяжувальних обставин, за що загрожує від 6 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, хлопчик штовхнув старшого брата в басейн із крокодилом. На щастя, маленька рептилія не завдала шкоди дитині.

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