Авіаційні пристрасті: літак затримали через вібратор

У празькому аеропорту стався справжній детективний трилер. На рейс до сонячної Малаги вже встигли розмістити пасажирів, коли несподівано з'явилася загроза. Вірніше, вона активно вібрувала в багажному відділенні літака.

Про це повідомляє TN.CZ.

Працівники аеропорту, почувши підозрілий звук, діяли за інструкцією: підняли тривогу, викликали саперів і навіть залучили кінологів. Очевидно, собаки були трохи розгублені— такого "підозрілого" пристрою їх точно не вчили шукати.

"Близько 16:00 було виявлено пристрій, який вібрує, що спричинило негайні заходи безпеки",— повідомив речник поліції Йозеф Урбан.

Але розв'язка історії виявилася ще цікавішою. Після ретельного аналізу сапери дійшли висновку, що перед ними не бомба, а предмет інтимного характеру – вібратор.

Власниця валізи чесно зізналася, що секс-іграшка належить їй. Вона, напевно, не очікувала, що її особисті речі спричинять такий інтерес з боку правоохоронців. Після того, як злощасний предмет повернули, жінка вирішила перестрахуватися і перенесла його в ручну поклажу— щоб у майбутньому не влаштовувати ще один імпровізований блокбастер.

У результаті: літак затримали на 20 хвилин, спецназ потренувався у виявленні несподіваних загроз, а пасажири отримали незабутню історію для розповідей друзям.

Нагадаємо, 50-річна дружина відлупцювала чоловіка секс-іграшкою за його підписки в Instagram. Жінка влаштувала коханому "урок вірності".

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