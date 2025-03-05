Ретроградна Венера 2025: що категоричного не варто зробити

Період ретроградної Венери у 2025 році стане своєрідним дзеркалом, у якому можна побачити свої справжні бажання, страхи та невирішені питання у стосунках і фінансах.

Ретроградність у астрології – це період, коли планета здається такою, що рухається у зворотному напрямку на небі. Це не реальний рух назад, а оптична ілюзія, що виникає через різні швидкості обертання Землі та інших планет навколо Сонця. У цей час енергія планети змінює свою дію: замість зовнішнього прояву вона спрямовується всередину, що може викликати уповільнення, затримки або потребу переглянути важливі життєві сфери.

Ретроградна Венера у 2025 році

У 2025 році Венера буде ретроградною з 1 березня по 12 квітня у знаку Овна. Це період, коли теми любові, гармонії, фінансів і краси можуть зазнавати змін або перегляду. Овен – це знак імпульсивності та самоствердження, тому цей ретроградний період може викликати напруженість у стосунках, потребу розібратися з власними бажаннями та переоцінку особистих цінностей.

Особливості ретроградної Венери у 2025 році

Стосунки на паузі або перевірка почуттів. У цей період часто повертаються колишні партнери, з’являється бажання переосмислити минулі любовні історії. Нові стосунки, розпочаті зараз, можуть бути нестабільними або мати приховані проблеми. Імпульсивні рішення у сфері фінансів. Венера також відповідає за гроші та матеріальні цінності, а в Овні вона може підштовхувати до раптових витрат, які пізніше можуть виявитися не найкращими. Проблеми з гармонією та красою. Не варто кардинально змінювати імідж, робити пластичні операції або дорогі косметичні процедури – результат може бути далеким від очікувань. Перегляд власної самооцінки. Венера пов’язана з тим, як ми сприймаємо себе. Під її ретроградним рухом можуть загострюватися питання самоцінності, впевненості в собі та внутрішньої гармонії.

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Що варто зробити у цей період?

Переосмислити стосунки та почуття. Якщо у вас є розв'язані питання у любовному житті, цей час допоможе розібратися в них.

Якщо у вас є розв'язані питання у любовному житті, цей час допоможе розібратися в них. Проаналізувати фінанси. Замість нових великих покупок краще розглянути заощадження, переглянути бюджет або закрити борги.

Замість нових великих покупок краще розглянути заощадження, переглянути бюджет або закрити борги. Завершити старі проєкти. Якщо ви відкладали справи, пов’язані з творчістю, красою або мистецтвом, це вдалий час повернутися до них.

Якщо ви відкладали справи, пов’язані з творчістю, красою або мистецтвом, це вдалий час повернутися до них. Попрацювати над самооцінкою. Внутрішня робота над собою, медитації, щоденник рефлексій допоможуть зрозуміти свої справжні бажання та потреби.

Ретроградна Венера – це не час для активних змін, але чудовий момент для внутрішнього аналізу, перегляду своїх цінностей і глибшого розуміння того, що приносить вам справжню радість та гармонію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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