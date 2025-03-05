Ретроградна Венера 2025: що категоричного не варто зробити

Період ретроградної Венери у 2025 році стане своєрідним дзеркалом, у якому можна побачити свої справжні бажання, страхи та невирішені питання у стосунках і фінансах.
Ретроградність у астрології – це період, коли планета здається такою, що рухається у зворотному напрямку на небі. Це не реальний рух назад, а оптична ілюзія, що виникає через різні швидкості обертання Землі та інших планет навколо Сонця. У цей час енергія планети змінює свою дію: замість зовнішнього прояву вона спрямовується всередину, що може викликати уповільнення, затримки або потребу переглянути важливі життєві сфери.
Ретроградна Венера у 2025 році
У 2025 році Венера буде ретроградною з 1 березня по 12 квітня у знаку Овна. Це період, коли теми любові, гармонії, фінансів і краси можуть зазнавати змін або перегляду. Овен – це знак імпульсивності та самоствердження, тому цей ретроградний період може викликати напруженість у стосунках, потребу розібратися з власними бажаннями та переоцінку особистих цінностей.
Особливості ретроградної Венери у 2025 році
- Стосунки на паузі або перевірка почуттів. У цей період часто повертаються колишні партнери, з’являється бажання переосмислити минулі любовні історії. Нові стосунки, розпочаті зараз, можуть бути нестабільними або мати приховані проблеми.
- Імпульсивні рішення у сфері фінансів. Венера також відповідає за гроші та матеріальні цінності, а в Овні вона може підштовхувати до раптових витрат, які пізніше можуть виявитися не найкращими.
- Проблеми з гармонією та красою. Не варто кардинально змінювати імідж, робити пластичні операції або дорогі косметичні процедури – результат може бути далеким від очікувань.
- Перегляд власної самооцінки. Венера пов’язана з тим, як ми сприймаємо себе. Під її ретроградним рухом можуть загострюватися питання самоцінності, впевненості в собі та внутрішньої гармонії.
Що варто зробити у цей період?
- Переосмислити стосунки та почуття. Якщо у вас є розв'язані питання у любовному житті, цей час допоможе розібратися в них.
- Проаналізувати фінанси. Замість нових великих покупок краще розглянути заощадження, переглянути бюджет або закрити борги.
- Завершити старі проєкти. Якщо ви відкладали справи, пов’язані з творчістю, красою або мистецтвом, це вдалий час повернутися до них.
- Попрацювати над самооцінкою. Внутрішня робота над собою, медитації, щоденник рефлексій допоможуть зрозуміти свої справжні бажання та потреби.
Ретроградна Венера – це не час для активних змін, але чудовий момент для внутрішнього аналізу, перегляду своїх цінностей і глибшого розуміння того, що приносить вам справжню радість та гармонію.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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